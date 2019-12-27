Пхеньян, , 10:32 — REGNUM В 2019 году в межкорейских отношениях не удалось добиться прогресса. Причиной тому стала «чрезмерная зависимость» Южной Кореи от США при принятии решений о возобновлении трансграничных проектов с КНДР. Об этом говорится в комментарии информационного портала народной республики Uriminzokkiri.

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Авторы статьи напоминают, что в 2018 году между Южной и Северной Кореями было достигнуто хорошее соглашение, беспрецедентное за 70 лет истории разделенного Корейского полуострова, в то время как в текущем году межкорейские отношения «не продвинулись вперёд ни на один шаг».

Отмечается, что главным виновником зашедших в тупик межкорейских переговоров являются США, «которые агрессивно манипулируют двумя Кореями, чтобы заставить уступить их требованиям и интересам, и которые несут ответственность за разделение нации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года во время межкорейского саммита в деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет. Отмечалось, что Пхеньян готов пойти по пути полной денуклеаризации в целях достижения мира. В соответствии с документом, стороны организуют встречи министров обороны, прекратят взаимную пропаганду, соединят железные дороги и добьются решения вопроса разделённых семей.

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