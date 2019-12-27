Абакан, , 10:15 — REGNUM Депутаты заксобрания Хакасии попросили прокуратуру проверить законность выплаты крупных выходных пособий в правительстве республики. Текст запроса депутатов Игоря Пономаренко и Вячеслава Тутатчикова цитирует портал «Пульс Хакасии».

«…просим Вас осуществить проверку на предмет правомерности и обоснованности выплат крупных выходных пособий (так называемых «золотых парашютов») лицам, уволившимся в 2019 году с государственных должностей в Правительстве Республики Хакасия», — говорится в обращении.

В частности, депутаты просят проверить информацию о крупной компенсации «спорного характера» бывшему первому зампреду администрации главы республики Анне Сыревич. Она проработала на этой должности четыре месяца.

По результатам проверки, депутаты просят принять меры прокурорского реагирования.

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