Джакарта, , 09:59 — REGNUM Правительство Индонезии совместно с правительством Японии договорились подписать продление меморандума о сотрудничестве в области развития инфраструктуры, срок действия которого истекает 29 декабря 2019 года, сообщает Antara.

«Сотрудничество, которое мы развили, является связующим звеном между народами Японии и Индонезии», — заявил министр общественных работ Индонезии Басуки Хадимулжоно.

Издание отмечает, что соглашение о сотрудничестве охватывает такие сферы, как управление водными ресурсами, дороги и мосты, жилье, региональное и городское развитие, борьбу со стихийными бедствиями и развитие кадрового потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что способность овладеть японским языком является одним из важных условий для индонезийских рабочих, которые хотят отправится в Японию.

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