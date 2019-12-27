Москва, , 10:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин получит доклад о причинах срыва работ по развитию военной спутниковой группировки до 20 января 2020 года. Об этом 27 декабря рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, на декабрьских совещаниях в Сочи, где обсуждалось состояние российской военной космической группировки, был очень жесткий и серьезный разговор.

«Даны поручения создать комиссию, она уже работает и не позднее 20 января доложит президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ», — заявил Борисов.

Также он отметил, что данная комиссия должна выявить проблемные вопросы в данном направлении и определить путь их решения.

«Разработать так называемые «догоночные» графики, для того чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись», — подчеркнул Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря текущего на совещании в Сочи по развитию ВС РФ президент Владимир Путин призвал уделить укреплению орбитальной группировки спутников повышенное внимание.