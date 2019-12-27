Пхеньян, , 09:41 — REGNUM Северокорейские СМИ раскритиковали Сеул за упущенную возможность улучшить межкоррейские отношения, а также обвинили Южную Корею в зависимости от иностранных государств.

В статье северокорейского сайта Uriminzokkiri отмечается, что «причина, по которой отношения между странами застопорились, кроется в зависимости Южной Кореи от США».

Уточняется, что Соединённые Штаты «злобно манипулируют и заставляют Север и Юг подчиняться своим требованиям и интересам».

Отмечается, что 2018 год был годом «изменений, которые не наблюдались на полуострове на протяжении 70 лет с момента разделения».

Между тем, по мнению журналистов, текущий год протекал по-другому и люди «оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью».

Напомним, что в 2018 году главы Южной Кореи и КНДР провели три встречи на высшем уровне, на которых договорились ослабить напряженность на Корейском полуострове и улучшить отношения между странами. Однако договорённости так и не были достигну из-за застопорившихся переговоров между США и КНДР.