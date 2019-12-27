Москва, , 09:36 — REGNUM Телеграмму с поздравлениями президента России Владимира Путина по поводу Дня спасателя сотрудникам и ветеранам МЧС опубликовал 27 декабря официальный сайт Кремля.

«Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надёжность, чувство локтя», — говорится в телеграмме и отмечается, что при сложных обстоятельствах сотрудники МЧС неизменно демонстрируют компетентность и самоотверженность, а также умение действовать чётко, слаженно, на результат.

Помимо этого, президент России указал на то, что серьёзное внимание необходимо уделять предупреждению чрезвычайных ситуаций, расширению международного сотрудничества в данной сфере, укреплению кадрового состава корпуса спасателей, привлечению к общей работе волонтёрских, добровольческих организаций.

«Убеждён, что профессионализм и опыт, приверженность традициям будут и впредь помогать вам в решении поставленных задач на благо Отечества и наших граждан», — подчеркнул в своей поздравительной телеграмме Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко.