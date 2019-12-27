Джакарта, , 09:30 — REGNUM Жители стран Азии вспоминают 230 тыс. погибших в результате цунами в Индийском океане, которое затронуло несколько государств региона 15 лет назад, сообщает Antara.

Одна из самых смертоносных катастроф в мире произошла утром после Рождества в 2004 году. Землетрясение магнитудой 9,1 к северу от острова Суматра вызвало цунами с волнами высотой 17,4 метра, которое обрушилось на уязвимые прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и девяти других стран.

В индонезийской провинции Ачех стихия уничтожила целые деревни, более 125 тыс. человек погибли.

В Таиланде погибло более 5300 человек, в том числе туристы. Чиновники во время поминальной службы призвали к большей осведомленности и готовности к стихийным бедствиям. 26 декабря в стране прошли межконфессиональные церемонии для мусульманских, христианских и буддийских жертв катастрофы.

В Индии, где в результате цунами погибло более 10 000 человек, выжившие также провели поминальную службу. Более 35 000 человек погибли на Шри-Ланке.

Напомним, 26 декабря 2019 года исполнилось 15 лет со дня самого мощного землетрясения и цунами в Азии.