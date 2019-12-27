Гонконг, Китай, , 09:14 — REGNUM За последние три дня в Гонконге сотрудники полиции задержали более 300 участников беспорядков. Об этом 27 декабря сообщает газета газета South China Morning Post.

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Протестующие устроили акции протеста в торговых центрах практически по всему городу. Накануне, 25 декабря, для разгона групп радикалов в Тай-По, а также в районах Монгког, Цим Ша Цуй и Туен Мун спецназ применил слезоточивый газ, резиновые дубинки и перцовые баллончики.

Полиция заявила, что они арестовали более 310 протестующих в период с 24 по 26 декабря. Из них 165 протестующих в канун Рождества. 105 человек были задержаны возле главного полицейского управления в районе Ван Чай, где также прошёл несанкционированный митинг.

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«Волна насилия действительно усилилась в последние недели, включая серьёзные акты, которые угрожают общественной безопасности и общественному порядку», — заявили в правительстве Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, уличные протесты в Гонконге не стихают с июня. Первоначально протестующие выступили против намерений властей автономии принять поправки к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

В канун Рождества протестующие в Гонконге блокировали торговые центры в районе Коулун, полиции несколько раз приходилось использовать слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протесты продолжились и на следующий день. А 26 декабря митинговать в торговом районе Коулун в Гонконге вновь вышли сотник человек.

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