Ташкент, , 09:12 — REGNUM Трудовые мигранты из Узбекистана должны прибывать в Россию на основе организованного набора. Об этом 26 декабря заявил российский посол в республике Владимир Тюрденев на итоговой конференции посольства.

По его словам, на учете в России по итогам первой половины 2019 года состоит около 1,5 млн мигрантов из Узбекистана. По данным узбекистанской стороны, в России трудятся 2 млн человек.

Отмечается, что четвертая часть всех мигрантов из республики переходят на нелегальное положение. Тюрденев отметил, что в 2019 году на основе организованного набора в Россию прибыли лишь 2 тыс. человек. Посол заявил, что возможным решением вопроса является вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках предвыборной агитации в середине декабря в Ташкенте прошел круглый стол с участием представителей пяти политических партий, участвующих в выборах. Представители четырех партий поддержали вступление Узбекистана в ЕАЭС.

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