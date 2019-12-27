Токио, , 09:09 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно и глава японского МИД Тосимицу Мотэги намереваются прибыть в США с визитом в январе 2020 года. Об этом 27 декабря сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

Ожидается, что глава МИД Японии проведёт встречу в Сан-Франциско с государственным секретарём США Майклом Помпео.

При этом глава оборонного японского ведомства приедет на Гавайи, чтобы ознакомиться с комплексами ПРО Aegis Ashore. Япония намерена к 2023 году приобрести два таких, что вызывает критику с российской и с китайской стороны.

Затем Таро Коно приедет в Вашингтон для встречи с главой Пентагона Марком Эспером и обсуждения с ним ситуации на Ближнем востоке и на Корейском полуострове.

Также известно, что визиты глав двух японский ведомств будут приурочены к 60-летию подписания договора о безопасности между Японией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эсминец и патрульный самолёт будут направлены Японией в Оманский залив для обеспечения безопасности судоходства.