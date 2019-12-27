Ярославль, , 09:05 — REGNUM 25 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Совет по нацпроектам Yarregion.ru

Участники встречи обсудили ход выполнения национальных проектов, а также их финансирование. В Ярославской области разработан 51 региональный проект, направленный на достижение целей 11 национальных проектов. В 2019 году работа велась по 46 проектам, в 2020-м начнется реализация остальных. На это выделено более 8 миллиардов рублей, из которых средства федерального бюджета — 6,04 миллиарда, областного — 2,14 миллиарда.

«Только благодаря совместной работе мы сможем решить стратегические задачи по реализации национальных проектов, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В перспективе мы должны увеличивать темпы развития региона. Важный показатель — улучшение качества жизни людей, которые ожидают от нацпроектов конкретных результатов».

По словам Дмитрия Миронова, сейчас работа над нацпроектами в самом начале. В дальнейшем власти будут учитывать накопленный опыт.

Как сообщили в Ярославском правительстве, в рамках национальных проектов в регионе ведется строительство 11 дошкольных образовательных организаций и двух школ — в Ярославле и Рыбинске. В социальные центры региона передано 16 автобусов, на которых пожилых людей доставляют в больницы на диспансеризацию. Построены четыре стационарных фельдшерско-акушерских пункта и приобретено столько же мобильных ФАПов.

Началось строительство детской поликлиники в Ярославле. Обновляется оборудование больниц, служба скорой помощи получает новые автомобили. В области открыты два детских технопарка «Кванториум». Построен клуб в селе Рождествено. Активно идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе реконструкция Добрынинского путепровода в Ярославле.

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