Сеул, , 09:03 — REGNUM 27 декабря военные Южной Кореи проводят вторые учения по обороне островов Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, это вторые учения в текущем году. Первые «учения по защите территорий в Восточном море» прошли в августе на островах Токто и Уллын.

Отмечается, что из-за погодных условий формат учений был изменён на «симуляцию», а срок проведения манёвров сокращён с двух до одного дня.

Также сообщается, что представители морской полиции не принимают участия в учениях.

Предполагается, что данные изменения связаны со встречей глав Южной Кореи и Японии в китайском Чэнду, на которой стороны договорились улучшить отношения между странами.