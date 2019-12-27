Лусака, , 08:44 — REGNUM Государственный департамент США принял решение отозвать посла страны в Замбии после того, как президент южноафриканской страны Эдгар Лунгу выступил против его резкой критики отчета правительства Замбии о коррупции и правах сексуальных меньшинств. Об этом передает CNN Africa.

По информации журналистов телеканала, посол Дэниел Фут в своем резком заявлении от 2 декабря выступил с обвинением всех тех, кто сравнивает гомосексуализм с зоофилией, и сказал, что он был шокирован «ядом и ненавистью», которые он получил за критику приговора двух мужчин к 15 годам тюрьмы лишь за то, что состояли в однополых отношениях. Напомним, что это запрещено законодательством Замбии.

По словам репортеров, резкий тон замечаний Фута был необычным для публичного заявления американского дипломата. Далее Фут обвинил чиновников правительства Замбии в «краже миллионов долларов в государственных фондах», что правительство Замбии отрицает.

«Нынешнее правительство Замбии хочет, чтобы иностранные дипломаты были послушными, с открытыми карманами и закрытыми ртами», — написал Фут, отметив, что США предоставляют «500 миллионов долларов в год американской безвозмездной помощи народу Замбии».

Позже представитель госдепартамента США сообщил, что Вашингтон «встревожен заявлением правительства Замбии о том, что позиция Фута «не оправдана», что мы считаем эквивалентом заявления о том, что посол является персоной нон-грата… США решительно выступают против злоупотреблений против ЛГБТ».

В соответствии с заявлением местных СМИ, президент Лунгу направил в США письмо с просьбой о замене Фута.

«Мы официально пожаловались американскому правительству и ждем их ответа», — сказал Лунгу в прямом эфире 15 декабря, обвинив Фута в «неуважении».

Напомним, Фут был назначен послом США в Замбии в ноябре 2017 года.