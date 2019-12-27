Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Рост числа бездомных в американском штате Калифорния поставил в вину спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси президент Дональд Трамп. Об этом он написал в своём Twitter.

Он отметил, что Калифорния опережает все другие штаты по числу бездомных и проценту их прироста, таковы две ужасные цифры. Заняться этой проблемой стоит Пелоси, которая представляет Калифорнию в нижней палате парламента страны.

«Сумасшедшей Нэнси стоит сконцентрироваться на этом в своём опустившемся округе, а также на помощи своему некомпетентному губернатору в решении проблемы», — подчеркнул Трамп, говоря о главе штата Гэвине Ньюсоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп обвинил Пелоси в лицемерии из-за условий рассмотрения дела о его импичменте. Глава США принялся резко критиковать Пелоси после запуска Палатой представителей процедуры его отстранения от должности.

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