Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Налоги в Грузии должны платить все. Так 26 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал наложение минфином Грузии инкассо на счета телекомпаний, имеющих задолженности по налогам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Считаю, что налоги должны платить все. Это и есть правильный подход и, соответственно, всем, будь то физические или юридические лица, платить налоги придется», — сказал глава столицы Грузии журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря инкассовые поручения были выписаны в отношении банковских счетов грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия». У данных компаний накопилась задолженность по налогам с 1 октября, и инкассо будет наложено до истребования необходимых сумм.

В связи с тем, что у «Рустави 2» имеются многолетние задолженности перед госбюджетом страны, часть общественности в Грузии заявила, что минфин нашел повод для давления на «ТВ Пирвели» и «Кавкасия». А гендиректор канала «Кавкасия» заявила, что не станет погашать задолженность, пока это не сделает «Рустави 2».