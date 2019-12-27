Киев, , 08:18 — REGNUM Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине. Об этом в видеообращении, размещённом на YouTube, заявил депутат Верховной рады, представитель партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Плюсы от этого для Киева в том, что теперь «Кубань станет ближе» к Украине.

«Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил парламентарий.

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При этом политик был одет в футболку с надписью Kuban, изображенной в цветах украинского флага.

Напомним, Киев уже давно «заглядывается» на Краснодарский край. Так, в декабре 2019 года в Верховной раде прошла выставка под названием «История украинской Кубани: возвращаем своих». Одним из главных «лоббистов» инициативы стал депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Парламентарий призвал «заполучить» Кубань в свою сферу влияния и превратить регион в «украинскую Кубу».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. На это событие негативно отреагировали и Киев, и Вашингтон. Так, американское посольство на Украине осудило запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, назвав его «вопиющим неуважением к суверенитету Украины».

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также расценил это событие как нарушение «территориальной целостности и суверенитета Украины» и пообещал бороться на международной арене против «очередных инфраструктурных атак агрессора».

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