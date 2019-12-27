Париж, 27 декабря 2019, 08:06 — REGNUM Франция решительно осуждает нападения, которые привели к большому числу жертв в Арбинда и Халлале на севере Буркина-Фасо, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Государство выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД страны.
Париж стоит рядом с Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом.
Напомним, атака боевиков произошла утром 24 декабря вблизи города Арбинда. В результате нападения погибли 35 мирных жителей и семь представителей сил безопасности. Еще десять военнослужащих погибли при атаке боевиков в Халлале.