Херсон, Украина, , 07:54 — REGNUM Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

По мнению градоначальника, «прекрасное и далекое от московских болот» Причерноморье — «культурно украинский» регион, а на высказывание российского президента должны были отреагировать в Киеве.

«Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение», — возмутился Николаенко.

Напомним, на декабрьской пресс-конференции с журналистами глава российского государства сообщил, что Причерноморье является исконно русской территорией, которая не имела никакого отношения к Украине, и была передана ей в ходе создания Советского Союза.

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