31 декабря 2019 | Время чтения 22 мин

В Курганской области 2019 год стал временем революционных решений в управлении, экономике и социальной сфере. Зауральцы выбрали губернатора и новую думу столицы региона. Курганская область стала центром притяжения федеральных министров и госкорпораций Росатом, Ростех, Газпрома и других. Чиновники региона перестраиваются на ходу по «дао Шумкова». Кровопролитно снижаются тарифы, образование и здравоохранение «чистятся» от критической массы начальников и бухгалтеров.

Елена Миронова, , 14:13 — REGNUM В Курганской области 2019 год стал временем революционных решений в управлении, экономике и социальной сфере. Зауральцы выбрали губернатора и новую думу столицы региона. Курганская область стала центром притяжения федеральных министров и госкорпораций «Росатом», «Ростех», «Газпром» и других. Чиновники региона перестраиваются на ходу по «дао Шумкова». Кровопролитно снижаются тарифы, образование и здравоохранение «чистятся» от критической массы начальников и бухгалтеров. Сложно не заметить кадровую чехарду, как и недолговечные топиары на улицах Кургана. С 2019 года Курганская область прошла точку невозврата к прежней жизни, потому что «красть больше нечего».

Карта-флаг Курганской области Евгений Катышев

Убедительная победа на выборах

Напомним, 8 сентября 2019 года выборы губернаторов состоялись в 16 регионах России. 10 из 16 избранных глав регионов являются выпускниками или слушателями президентской программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва. Одним из них стал уроженец Зауралья Вадим Шумков, который сделал карьеру в соседней, Тюменской области. Ранее он занимал должность вице-губернатора передового по многим показателям в стране региона. До выборов на пост главы региона Шумков почти год, со 2 октября 2018 года, возглавлял Зауралье в качестве врио. Прежний губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушёл в отставку по собственному желанию.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

За Вадима Шумкова проголосовали 80,86% избирателей. Явка составила 42,58%. Огромный кредит доверия, уверенно хорошие позиции в рейтингах губернаторов России Шумков, надо признать, к январю 2019 года подрастерял. Многие эксперты связывают падение в рейтингах с непопулярными мерами, которые резко стал внедрять глава Зауралья. Это и оптимизация чиновников, здравоохранения, образования, а также жёсткая тарифная политика. Они стали палкой о двух концах: с одной стороны, Шумкова поддерживает население, с другой — появились разногласия с энергетиками, коммунальными структурами, наблюдается протестная активность в связи с переменами в социальной сфере.

Тарифные риски

Неоднократно упоминалось, что Курганская область затянула с «мусорной» реформой и лишь с 1 января 2020 года переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами. На данный момент, по отчётам правительства региона, всё готово для внедрения реформы в Зауралье. Выбран региональный оператор, который будет отвечать за логистику бытового мусора. Им стала местная компания «Чистый город». Исправлена территориальная схема обращения с отходами, из-за недочётов которой пришлось отложить нововведение на год. Устанавливаются контейнеры. Выбрана компания-перевозчик отходов по Курганской области. Ею стало ООО «Экосистема» из Екатеринбурга. И под занавес года установлен «мусорный» тариф. Жители Кургана с учётом нормы накопления мусора будут платить 88 рублей 95 копеек с человека в месяц, сельчане — 79 рублей 58 копеек. Это почти в два раза меньше, чем собирались установить в конце 2018 года.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробности: В Зауралье всё готово к «мусорной» реформе, кроме тарифа

Поздняя установка тарифа также скажется на рейтингах губернатора, полагают эксперты. Кроме того, правительство Курганской области в декабре заявило о «беспрецедентном» снижении тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса и бюджетных учреждений. Произойдёт снижение на 1 рубль 69 копеек за счёт перерасчета базы инвестированного капитала, которая заложена в основу для расчета выручки энергетиков. Решение уже назвали «кровопролитным», так как ныне действующий тариф за электроэнергию для «прочих потребителей» признан ФАС России обоснованным. Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина уже заявила на пресс-конференции, что выводы антимонопольщиков будут оспорены, ведь есть сведения от Минэнерго, что инвестиционную составляющую в 2017 году, к примеру, энергетики потратили лишь на 14%.

«Департамент государственного регулирования цен и тарифов пришёл к выводу, что сумма инвесткапитала была завышена в 11 раз», — сообщила заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Татьяна Киселёва.

Власти Зауралья сообщают, что снижение тарифов произойдёт для всех муниципалитетов региона. На тепло тариф для населения снизится в среднем на сумму от 100 до 500 рублей за гигакалорию. Тарифы на воду снизятся в Каргаполье, к примеру, до 60% к действующему тарифу, а в Лебяжьевском районе — до 73%.

Тариф на холодную воду в Кургане снизят с 126 рублей до 123 рублей, на горячую воду — со 144 рублей 41 копейки до 142 рублей 22 копеек. Тарифы на водоотведение и электроэнергию для населения в столице Зауралья остаются прежними. При этом водоснабжающая организация «Водный союз» заявляет, что с такими тарифами им грозит банкротство. Сам глава Кургана Андрей Потапов признаёт, что ремонтов на сетях компания делает больше, чем предполагает субсидия от города, ибо сети рвутся, невзирая на бюджет. Поэтому в обозримом будущем столица Зауралья рискует столкнуться с водным очагом напряжённости.

Грядёт конфликт с теплоснабжающей организацией «Теплокурорт», которая угрожает сорвать отопительный сезон в Петуховском районе. При этом тариф для населения посёлка Озеро Медвежье, которое снабжает теплом данная организация, составляет 4,5 тыс. рублей за гигакалорию, тогда как в Кургане он — 2 тыс. рублей за Гкал. Мало того, на 2020 год ООО «Теплокурорт» заявило о необходимости установления тарифа для населения в размере 7,5 тыс. рублей. Такой тариф в России ещё поискать, отметили в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Для сравнения, по данным департаментов регионов Крайнего Севера, на Чукотке тариф на теплоснабжение населения составляет 3,2 тыс. рублей за Гкал, на Ямале — 1,4 тыс. рублей за Гкал, то есть кратно ниже запрошенного «Теплокурортом». Впрочем, власти района сообщают, что держат руку на пульсе.

Отопление

Подробнее: На Ямале кратно ниже: в Зауралье поставщик тепла запросил высочайший тариф

Подводя итоги года, можно смело прогнозировать тарифные войны в Курганской области между департаментом и поставщиками ресурсов. Причём у каждой стороны — своя правда. Энергетики резонно недоумевают, когда их обвиняют в сдерживании инвестиционной привлекательности региона, ведь для вновь открывающихся предприятий они снизили тариф до «тюменского», что дало рост инвестиций и индекса промпроизводства в Курганской области выше общероссийского показателя. По данным регионального департамента экономического развития, в январе-октябре 2019 года индекс промпроизводства в Зауралье составил 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тогда как общероссийский показатель — 103%. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы области, 161,9% к соответствующему периоду 2018 года.

Ротация силовиков и кадровые чистки

В тарифные конфликты уже втянуты представители силовых ведомств. Помимо губернатора и правительства региона, в Курганской области сменился и силовой блок. С 21 января 2019 года в регионе новый прокурор Андрей Назаров, который ранее возглавлял прокуратуры Дагестана и Башкирии. Напомним, прежний руководитель надзорного ведомства Игорь Ткачёв в конце 2018 года был назначен на должность заместителя Генерального прокурора России.

Андрей Назаров Kurganproc.ru

Ушёл в отставку по выслуге начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник Александр Петров. Исполняющим обязанности руководителя управления назначен Евгений Марущенко.

Пенсионный фонд России в регионе покинул его многолетний руководитель Александр Сапожников. Новый начальник ПФР по Курганской области — полный тёзка губернатора региона Вадим Шумков.

Сменился начальник УМВД России по Курганской области — им стал полковник Дмитрий Свинов, прибывший из Тверской области и удививший жителей Кургана своими велопрогулками с контролем нарядов патрульно-постовой службы. Прежний руководитель УМВД России по Курганской области Олег Ильиных уехал с повышением в Москву — с февраля 2019 года он возглавляет ведомство по борьбе с экстремизмом МВД России.

Новый руководитель СКР по Курганской области полковник Богдан Францишко прибыл из Крыма и снискал популярность среди курганцев своими частыми выездами в муниципалитеты с приёмами.

И если ротация силовиков была плановой, то смена митрополита Курганского и Белозерского стала долгожданным событием. Курганская епархия в последнее время генерировала скандал за скандалом. Приезд митрополита Даниила внес в жизнь православных Зауралья спокойствие и духовную работу.

«Созидать, мирить и сплачивать людей на благо Курганской области», — обозначил свою задачу митрополит Даниил.

С первых преобразований на курганской земле митрополит Даниил показал себя справедливым, скромным и мудрым. Его проповеди можно увидеть в социальных сетях, где подробно раскрывается жизнь епархии. Отметим активность пресс-службы епархии и оперативность решения проблем, возникающих из прошлой жизни, при митрополите Иосифе, в частности, с православной школой, чьи учителя вышли на паперть ради сохранения учреждения, — школе быть, спонсоры найдены. Кадры решают всё, как тут не вспомнить давнюю аксиому советских времён.

Митрополит Даниил Kurganvera.ru

Кадровая чистка в правительстве Зауралья и муниципалитетах ещё долго будет преследовать губернатора Шумкова, который проявил себя «антиэлитным» руководителем, формирующий свою элиту, назвав её «губернаторской сотней».

«Мы хотим освежить облик власти в Курганской области, избежать кумовства и сделать так называемый социальный лифт работающим. Мы хотим формировать управленческую элиту. Губернаторская сотня — это, по сути, резерв на гражданскую государственную и муниципальную службу, состоящий из максимально активных и неравнодушных молодых людей, проживающих в Курганской области. Те, кому не хватало «свежего воздуха», кто считал, что перед ними закрыты двери в органы власти», — пояснил Вадим Шумков идею своей «сотни».

Губернатор Курганской области режет буквально по живому, следуя правилу военачальника Александра Суворова «воевать не числом, а умением». Уже к 2020 году количество чиновников сократят в Зауралье примерно вдвое. Высвобожденные в ходе административной реформы денежные средства останутся в муниципальных бюджетах, заявил Шумков. Половину из них направят на социальные нужды (ремонт дорог, школ детсадов), а еще половина пойдет на усиление качества работы с помощью увеличения зарплаты оставшимся госслужащим.

Зачастую управленцы сами увольняются из-за ненормированного рабочего дня и высокой планки требований. Притом что зарплату отныне чиновники Курганской области получают в зависимости от показателей работы. Прежние премии ныне надо заработать хорошими результатами. Отсюда чехарда кадров, которую также отмечают политологи в рейтингах. Когда пряник недостижим, а кнут всегда наготове, мало желающих впрягаться в проблемы столь непростого региона, который официально, на уровне правительства России, признан депрессивным.

Впрочем, глава Зауралья считает, что в стагнацию вогнали регион именно инертные, недееспособные госслужащие. «Словно на Марс приехал», «выжженная земля» — делился Шумков первыми впечатлениями от региона.

«К сожалению, даже абсолютно здравые люди настолько разуверились во власти и сами в себе, что многое приходилось повторять по три и более раз, а часто просто делать самому в формате «делай, как я». Оттого всё проходило многократно тяжелее, нежели в обычных условиях», — сообщил Вадим Шумков в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Дао Шумкова

Глава Зауралья Вадим Шумков в марте 2019 года поставил перед своими подчинёнными новые поведенческие задачи, заявив, что заставит их уважать население области. В дао госслужащего Курганской области вошли отсутствие проявлений гордыни и чванства, способность нужным образом реагировать как на массовый запрос населения, так и на просьбу каждого конкретного человека в отдельности.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

Чиновники Курганской области привыкли к кондуитам от Шумкова — «синим папкам», в которых отмечаются основные проблемы и болевые точки территорий, а также указываются сроки их устранения.

Когда в Кургане вспыхнул скандал, вызванный решением городских властей повысить с 2020 года плату за детский сад сразу на 800 рублей, «дао Шумкова» проявилось в полной мере. Постановление горадминистрации было отменено не потому, что необоснованно, а из-за «келейности решения».

«В качестве аргумента город указывает, что в среднем в Кургане сейчас самая низкая плата по Уральскому федеральному округу, не позволяющая полноценно платить за питание. Проверим. Вне зависимости от того, чем обосновано такое решение, согласен, что поднятие платы почти на 30% является проявлением неуважения. Келейность таких решений без понятной, логичной и публичной информационной работы также напрягает. Порекомендую городским властям озадачиться централизацией закупочной политики по продуктам питания. После проверки расчетов дать полноценное и развернутое пояснение», — заявил Шумков.

Зарплаты бюджетникам

В регионе началась работа по объединению муниципальных округов. Сейчас в каждом зауральском сельсовете не только сидит полноценная администрация, но и заседает своя дума. И хотя с 2018 года в регионе идёт процесс укрупнения сельсоветов, Шумков предлагает более радикальный подход в территориально-административном делении Курганской области.

«Есть глава единого муниципального округа. Если в районе есть город, будет зам по вопросам городского значения. Всё остальное — отдел образования, бухгалтерия, дорожники — общее», — пояснил Шумков.

Высвобожденные от объединения сёл деньги традиционно планируется направить на зарплаты бюджетникам.

Отметим, что за счёт стимулирующих выплат в регионе увеличили основные оклады работникам культуры, в том числе и библиотекарям. Ранее оклад составлял лишь четвёртую часть зарплаты: при окладе пять тысяч рублей стимулирующие выплаты доводили зарплату до 25 тысяч рублей. Отныне соотношение оклада и стимулирующих выплат будет соответственно 60% и 40%. При этом за работниками сохранятся выплаты за выслугу лет, входящие в стимулирующую часть.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Усиление «слабого звена»

«Слабым звеном» в Уральском федеральном округе назвал Курганскую область полномочный представитель президента Николай Цуканов на совете губернаторов. И обратился к главам Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала с предложением скооперироваться в помощи Курганской области.

Напомним, в середине февраля 2019 года в России была утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Отныне страна поделена на 12 макрорегионов. Урало-Сибирский макрорегион совпадает с Уральским федеральным округом. Среди целей стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития. Курганская область на данный момент является слабым звеном по ряду показателей. Для выравнивания с соседями региону необходима помощь инвестициями, Зауралье же может предложить рабочие руки, 300 тысяч гектаров неиспользованной пашни, недорогую плодоовощную, молочную и мясную продукцию, а также технику для нефтегазового комплекса и налоговые льготы на трёх территориях опережающего развития.

Первыми откликнулись Ямал и Тюменская область. Правительство Ямала выделяет Зауралью на берегоукрепление курганского гидроузла 150 млн рублей, на благоустройство центрального парка Кургана — 50 млн рублей, на ремонт четырёх школ — 78,1 млн рублей, на капитальный ремонт Введенской музыкальной школы — 16,5 млн рублей, на ремонт Курганского педагогического колледжа, Шадринского политехнического колледжа и губернаторской Куртамышской кадетской школы — 26,8 млн рублей, психоневрологическому интернату «Зелёный бор» — 18,6 млн рублей, на капитальный ремонт спортивной школы в Лебяжьем — 10 млн рублей.

Подробности: Власти Ямала предоставят Зауралью трансферт в 350 млн рублей

Тюменская область выделила Зауралью межбюджетный трансферт в 450 млн рублей. Деньги предназначены для очистки межрегиональной водной артерии — реки Тобол.

Помимо этого, полпред Цуканов поставил амбициозную задачу до 2025 года подтянуть Курганскую область до экономического уровня соседей.

Первый вице-премьер и куратор Курганской области Антон Силуанов привёз в августе на двух самолётах целый десант представителей министерств. Помимо реализации национальных проектов, был поднят вопрос развития промышленности в плане кредитования. Банки берут высокие проценты. Председатель курганского Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов предложил Силуанову, чтобы область сама выдавала кредиты и финансировала проекты.

Антон Силуанов посещает Курганскую область Kurganobl.ru

«Существует тема пополнения регионального фонда промышленности, за счет которого можно предоставлять льготные займы под 1%. Здесь можно идти по двум направлениям. Первое: можно обратиться в федеральный фонд промышленности. Второе: в рамках программы «Ускоренного социально-экономического развития Курганской области» мы найдём ресурсы для докапитализации регионального фонда промышленности, который существует в регионе», — заинтересовался предложением Антон Силуанов.

А пока что в Курганской области ввели льготную ставку по упрощённой системе налогообложения «доходы» в 1% для ряда видов экономической деятельности.

Для IТ-предприятий ввели льготную арендную ставку в 1 рубль за 1 кв. м в бизнес-инкубаторе. Вновь регистрируемый малый бизнес, реализующий новые инвестиционные проекты, получил налоговую ставку 5% отчислений. Резиденты территорий опережающего экономического развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск» получат земельные участки по минимальной стоимости, а также субсидии на первый взнос по договору лизинга оборудования.

Более 300 млн рублей направлено на предоставление инвестиционных займов «Мини-завод», «Мини-ферма», «Мини-услуга» под ставку 3% годовых. Введены проекты «Агростартап» и «Семейная ферма» с поддержкой сельхозпроизводителей. В три раза увеличилось приобретение нового оборудования в малом и среднем бизнесе, а также промышленности.

Курганский гектар

Новости о «курганском гектаре» звучали разве что не из каждого утюга. Это предоставление в аренду земельных участков размером один гектар под личное подсобное хозяйство без проведения торгов. В Зауралье на сегодня не используется 245 тысяч гектаров пашни. Людям, решившим создать крестьянско-фермерское хозяйство, бесплатно предоставляют земельные участки размером до 100 гектаров. Однако в трёх районах Курганской области — Каргапольском, Кетовском и Щучанском — фермеры могут рассчитывать лишь до 10 безвозмездных гектаров, поскольку здесь объем нераспределенных земель значительно меньше.

Село в Курганской области Наталья Захарова 120

На аренду участков под индивидуальное жилищное строительство без торгов в Зауралье смогут также рассчитывать погорельцы, молодые семьи, участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Если в течение трёх лет строительство жилого дома на предоставленном участке будет завершено, то люди получат право бесплатно оформить землю под ним в свою собственность.

В частном разговоре с главой одного из районов лично выяснила, что на «курганский гектар» пока желающих не нашлось. Звонили, интересовались землями будущие ямальские пенсионеры.

«Люди задумались — и это уже неплохо. И сразу спрашивают, как автобусное сообщение, поликлиника, электричество, газ. Людям мало сейчас земли нарезать», — отметил он.

Медицина

Именно с элементами цивилизации пока в курганских сёлах существенные проблемы: уровень газификации в целом составляет 34,4%. Остальные сёла и деревни продолжают отапливаться на дровах и угле.

В 2019 году были газифицированы деревни Притобольного и Сафакулевского района, там газопроводы готовятся к вводу в эксплуатацию. Подводится газ к пяти населённым пунктам в Щучанском районе и к семи — в Шадринском. В 2020 году планируется завершить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции для города Куртамыша.

Причём в 2019 году Курганская область впервые начала платить за газ, не накапливая долги перед Газпромом.

«Если будем двигаться без отклонений в части проектирования и строительства разводящих внутренних сетей, физическая газификация всех этих муниципалитетов будет выполнена в период 2021—2023 годов», — заявил глава региона Вадим Шумков.

Читайте ранее в сюжете: В Курганской области приступили к строительству шести сельских газопроводов

Медицина в Курганской области также оставляет желать лучшего. Тщательный аудит здравоохранения, начатый в декабре 2018 года, к марту выявил траты, которые Вадим Шумков охарактеризовал как «банальное воровство», а также стабильные избыточные расходы на 238 миллионов рублей. Был наведён порядок в госзакупках и потреблении коммунальных ресурсов, так как в некоторых больницах элементарно не было счётчиков на электричество и воду. Сэкономленное направили на ремонт больниц и повышение зарплат медикам.

Поликлиника в Кургане Uzo.kurgan-med.ru

В 2019 году никуда не ушла проблема с инсулином для диабетиков. Как только эту проблему уже в Зауралье не решали. Как выяснилось, своевременному обеспечению льготников препаратами вредил и человеческий фактор, когда вовремя не вносились данные в электронную базу, но и низкие закупочные цены, которые выставляла специальная программа по госзакупкам. На заниженные цены невозможно было найти поставщиков.

«Благодаря изменениям в законе о госзакупках удалось поднять цену до той, которая позволит поставщику получать прибыль», — пояснила глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Госзакупки по ремонтам больниц Зауралья проверяются на старте сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура выявила, что в Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах Курганской области автомобили скорой помощи были недоукомплектованы препаратами и медицинскими приборами. Обнаружены нарушения при проведении иммунизации и оказании медицинской помощи в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шатровском и других районах. Федеральные и региональные льготники не всегда обеспечивались положенными бесплатными лекарственными препаратами.

Подробности: Нонсенс Стратегии развития и общественные пороки: неделя Зауралья

Первичное звено медобслуживания стало темой ноябрьской встречи Вадима Шумкова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Перед регионом стоит задача сделать медпомощь ближе и доступнее для сельских пациентов.

В 2019 году за счёт денежных средств нацпроекта «Здравоохранение» и областного бюджета установлено 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, в 2020 году будет создано ещё столько же. Приобретены 12 передвижных медпункта и 4 мобильных комплекса флюорограф-маммограф. Поликлиники оснащаются аппаратами ультразвуковой и рентген-диагностики.

Меж тем департамент здравоохранения Курганской области отказал жителям отдалённого посёлка Кургана в педиатре. В посёлке Увал 615 детей живут без специалиста. До Кургана всего пять километров, и «транспортная доступность для жителей посёлка хорошая».

«Организовать медицинское обслуживание детей, проживающих в поселке Увал, на территории самого поселка не представляется возможным в связи с отсутствием необходимого помещения, отвечающего санитарным требованиям для приёма детей», — заявили в региональном депздраве.

Дорожный миллиард

В Курганской области дорога считается не такой уж плохой, если получается выбраться из ямы без трактора. Беспрецедентное дорожное строительство устроено в 2019 году в основе своей на федеральные деньги.

«Впервые за сорок лет запущен масштабный ремонт дорог — 350 км отремонтировано. Только в Кургане более 40 км сделано за год. Таких объемов не было со времен СССР. Впервые за 40 лет начали строить мост в Кургане. Массово ремонтируются дома и исторические объекты, строится набережная в Кургане, делаем центральный парк, строятся детские сады, школы. В этом году в плане 9 новых детских садов, 3 школы и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Объемы ремонтов действующих школ, больниц и детских садов выросли в 3,5 раза. А на следующий год мы их еще двукратно увеличим. Десятки новых объектов благоустройства в других муниципалитетах области», — доложил об успехах глава региона.

Наводится порядок и в коммунальном хозяйстве.

Образование

В образовании Зауралья значимым стал визит 14 июня руководителя образовательного центра «Сириус» в Сочи Елены Шмелевой, в ходе которого было принято решение о создании в Зауралье образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие» на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей по модели сочинского центра. Среди новаций — детский технопарк «Кванториум», молодёжный коворкинг-центр и… оптимизация образования.

«Мы смотрим, чтобы сегодня было как можно меньше начальников в системе образования. Это достаточно большой люфт, за счет которого необходимо заниматься повышением зарплаты тех, кто работать остаётся. Москва имеет одного директора в среднем на восемь школ. Курганская область имеет бюджет почти в 100 раз меньше, но в каждой школе, детском саду, как при советской власти, директор отдельный», — заявил по этому поводу губернатор Шумков.

Реформируется и система высшего образования. Новый исполняющий обязанности ректора Курганского университета Надежда Дубив приступила к кардинальным преобразованиям вуза. До этого была директором Центра российско-немецкого сотрудничества Тюменского госуниверситета.

Выпускники Курганского государственного университета Kurganobl.ru

Прежде всего, в Курганском государственном университете изменился состав попечительского совета. В него вошли представители крупных федеральных и региональных компаний, заинтересованные в подготовке квалифицированных специалистов. С изменением совета начнётся формирование новой модели подготовки кадров.

«Мы будем увеличивать до 30% приём на технические специальности, то есть замещаем гуманитариев «технарями», что оправдано существующей и перспективной ситуацией в экономике», — пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Преподавателям КГУ придётся стажироваться на производстве, а лучшие сотрудники предприятий будут читать лекции студентам.

Подробности: В Курганском госуниверситете треть гуманитариев заменят «технарями»

Огромные долги, которые Курганская сельхозакадемия копила на протяжении 10 последних лет, наконец-то, в 2019 году погашены. Помог Минсельхоз, перечисливший вузу субсидию 219 млн рублей. Были выплачены долги по стипендиям. Временно исполняющим обязанности ректора Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева назначен Владимир Чумаков.

Два кардинальных события произошли в Зауралье под занавес года. С 1 февраля 2020 года авиакомпании «Икар» и «Северный Ветер» планируют выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва («Шереметьево») — Курган. Напомним, на сегодня существует лишь один рейс из Кургана в Москву, который осуществляет ежедневно авиакомпания «ЮТэйр». Ранее авиакомпания «ЮТэйр» объявила о начале полётов с 1 января 2020 года из аэропорта в Югру — в Ханты-Мансийск и Сургут.

Словом, в новый 2020 год Курганская область входит с обнадёживающим настроением, что всё не так уж и плохо и жизнь скоро наладится.