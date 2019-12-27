Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Туристка из Японии Айко Ясуду, прибывшая на Сахалин на остров Итуруп, возмутилась гостеприимством местных жителей, которые встречали японскую делегацию со словами: «Приветствуем вас на нашем острове», пишет газета Yomiuri.

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В статье автор рассказал о поездке японских туристов на Курилы, радушие островных жителей «неприятно поразило 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров своей родиной».

Айко Ясуда испытывала в турпоездке возмущение, когда слышала от японцев восторги по поводу «замечательных людей» — жителей Итурупа.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв не видит повода прислушиваться к заявлению лидера японских коммунистов об аннулировании мирного договора. Глава компартии Японии Кадзуо Сии заявил, что весь курильский архипелаг является «исконной японской территорией».