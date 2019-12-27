Токио, , 06:47 — REGNUM Эсминец и патрульный самолёт будут направлены Японией в Оманский залив для обеспечения безопасности судоходства. Об этом решении было сообщено 27 декабря на пресс-конференции по итогам заседании правительства Японии.

По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсихиды Суга, операция была санкционирована сроком на год с возможностью продления.

«Мир и стабильность на Ближнем Востоке крайне важны для всего мирового сообщества, включая нашу страну», — сказал Суга журналистам.

Подчёркивается, что зона морского и воздушного патрулирования, в целях борьбы с пиратством, будет ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Главная задача миссии — охрана японских судов и направляемых в Японию грузов.

Морское патрулирование начнётся с февраля, воздушное — с января 2020 года.

Комментируя предупреждение со стороны Ирана о нежелательности развертывания иностранных войск в районе Персидского залива, Япония уже заявила, что что ее корабль и самолет не войдут в международную коалицию США, контролирующую судоходством в этой зоне.

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