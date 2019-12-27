Санкт-Петербург, , 06:33 — REGNUM Сотрудникам компании «Метрострой» — единственного в Петербурге подрядчика по строительству подземки — начали выплачивать долги по зарплате накануне протестного митинга, запланированного на 28 декабря.

Как сообщили в Смольном, на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе. По словам временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» Сергея Харлашкина, на 25 декабря сумма поступлений составила 156 млн рублей. Из них 97 млн рублей изъяты службой судебных приставов на выплату зарплаты. По мере обработки заявлений Комиссией по трудовым спорам деньги будут направляться на зарплатные карточки сотрудников ОАО «Метрострой».

Метростроевцы утверждают, что некоторые из рабочих не видели зарплаты с октября, есть такие, что ждут выплат за август 2019 года. Они полагают, что власти пытаются «сбить волну» накануне протестной акции в парке «Екатерингоф», чтобы туда пришло меньше людей.

Так, по данным Смольного, первые выплаты по зарплатам уже были произведены. В ближайшее время ожидается поступление на счета ОАО «Метрострой» 488 млн рублей за работы, выполненные на Красносельско-Калининской линии. Из них 165 млн рублей будут направлены через службу судебных приставов на выплату заработной платы.

При этом Харлашкин подчеркнул, что будут погашены долги за месяцы до октября. «Также закроют часть задолженности за ноябрь. Из средств, которые сейчас поступают на счета компании, уже в январе мы сможем выплатить заработную плату за декабрь. В дальнейшем компания выйдет на стабильную схему выплат сотрудникам», — заявил он.

Однако далеко не все метростроевцы оптимистично восприняли очередные обещания чиновников. «Веры нет уже вообще. Нам говорили, что до 13-го сначала. Потом до 20-го. Потом до 27-го! За два месяца. Ага, получите — за октябрь только», — возмутился Евгений Хрулев в соцсетях.

Его поддержал Дмитрий Лисов, который уже не верит, что «за октябрь-то получим», не говоря об остальных месяцах. Метростроевцы обращают внимание, что, как они понимают, первыми выплаты поступили сотрудникам Горно-строительного управления (ГСУ) «Метростроя», созданного в 2018 году, в связи с чем они не придут на митинг.

«Полное погашение — это у ГСУ, независимо от того, на какой ветке ты работаешь и на какую ветку выделили деньги, потому что своя рубаха ближе к телу. Им уже отдали часть ноября и остальное обещают к Новому году, и где здесь справедливость? Кто-то октябрь ещё не видел, а в некоторых СМУ и август», — заявил Александр Поликарпов в группе местростроевцев «ВКонтакте».

Особенно строителей возмущает тот факт, что компания так и не отдаст все долги до новогодних праздников. «Народ — быдло. Новый год — для избранников народа, которые слуги — депутаты, тьфу на вас, обрыдло все. Деток не порадовать, праздника никакого, обьясните, власть имущие, детям, почему к ним не пришел Дед Мороз с подарками и почему мама не купила на праздничный стол вкусненького», — негодует Владимир Александров.

Напомним, проблемы с выплатами метртостроевцам начались еще в 2018 году, те периодически устраивали забастовки и не выходили в забой. В субботу, 28 декабря, в 14:30 планируется акция солидарности метростроевцев, требующих погасить долги по зарплатам. Изначально сроители пытались согласовать митинг у ТЮЗа или на площади Ленина, но власти отправили их в удаленный от метро парк «Екатерингоф».

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