Рим, 27 декабря 2019, 06:24 — REGNUM Выращивание марихуаны в малых объемах в домашних условиях решил не считать преступлением Верховный кассационный суд Италии, 26 декабря сообщает информационное агентство Agi.
Ранее кассационный суд следовал постановлениям Верховного конституционного суда, который рассматривает в данных действиях преступление.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря нижняя палата парламента Италии одобрила поправку, разрешающую продажу цветов конопли.
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