Кострома, , 05:47 — REGNUM Областная дума утвердила законопроект о запрете продажи бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в Костромском регионе. Парламентарии специально собрались на внеочередное заседание, чтобы поправки вступили в силу уже с нового года.

Изменения внесены в два закона Костромской области — «О гарантиях прав ребенка» и в «Кодекс об административных правонарушениях».

За продажу снюсов лицам, чей возраст не достиг 18 лет, предпринимателям будут грозить те же санкции, как за продажу сигарет.

Запретить продажу снюсов можно только федеральным законом. Обращение коллегам в Правительство и Государственную думу костромские депутаты уже направили.