Токио, , 05:50 — REGNUM Фраза «приветствуем вас на нашем острове», которой жители российского острова Итуруп встретили гостей из Японии, возмутила японскую туристку Айко Ясуду. Об этом написала газета Yomiuri.

В материале говорится, что 80-летняя Айко Ясуду жила на Итурупе в детстве и считает остров «своей родиной». Недавно она приняла участие в поездке японских туристов на Курильские острова.

По словам авторов публикации, когда японка услышала положительные отзывы своих соотечественников о жителях острова, она была еще более недовольна. Женщина выразила негодование по поводу туристических визитов на Курилы, так как считала, что они были организованы для возврата островов Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что на переговорах с Москвой японским властям следует обозначить позицию, что все Курильские острова являются «исконной японской территорией».

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