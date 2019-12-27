Патруши, 27 декабря 2019, 05:32 — REGNUM В школе № 7 села Патруши открылась первая в Свердловской области научно-учебная лаборатория «Агрокуб». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Новая лаборатория позволит сельским школьникам не только изучать генетику и биотехнологию, но и проводить практические занятия по отраслевым дисциплинам, получая профессиональные навыки.
Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, на реализацию проекта было выделено 12 млн рублей.
Отметим, что в регионе данная научно-учебная лаборатория является пилотной, а её строительство осуществлено в рамках национального проекта «Образование».