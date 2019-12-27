Подгорица, , 05:49 — REGNUM После задержания полицией оппозиционных депутатов парламент Черногории простым большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Об этом 27 декабря сообщает портал Vijesti.

За принятие законопроекта проголосовало коалиционное большинство — все 45 депутатов, оставшихся в зале после инцидента со слезоточивым газом и задержанием оппозиционных депутатов (всего в парламенте 81 депутат).

Как сообщало ИА REGNUM, предложенные Сербской православной церковью (СПЦ) и оппозицией поправки к законопроекту «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» ранее были отвергнуты Комитетом по правам и свободам человека Скупщины (парламента) Черногории. Поправки были заблокированы большинством голосов членов комитета от правящей коалиции.

В настоящее время в городах Черногории продолжаются массовые акции протеста против закона, предполагающего изъятие у СПЦ церковной собственности, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в желании сохранить в стране религиозную монополию. Он заявил, что, по примеру Украины, будет добиваться создания автокефалии — «Черногорской церкви».

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