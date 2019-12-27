Иерусалим, , 05:47 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с 72,5% победил на выборах лидера партии «Ликуд». Об этом 27 декабря сообщает государственное радио Израиля Kan.

Ранее Нетаньяху заявил о победе на праймериз в своём Twitter.

«Спасибо друзьям и членам партии «Ликуд» за доверие, поддержку и любовь. С Богом и с вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, проведённые 26 декабря праймериз стали серьёзным испытанием для премьер-министра Израиля и лидера «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, имевшего на протяжении последних десятилетий непререкаемый авторитет в партии.

Основной причиной недовольства Нетаньяху стала его неспособность уже во второй раз подряд сформировать правительство страны.

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