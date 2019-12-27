Подгорица, , 04:54 — REGNUM Все 22 депутата оппозиционного «Демократического фронта» Черногории были задержаны полицией за попытку срыва голосования по закону о свободе вероисповедания. О препровождении их в полицию «в воронке» оппозиционный депутат Славен Радунович 27 декабря написал на своей официальной странице в Facebook.

«Милан пострадал, у него повреждено колено, остальные — нормально. Если не буду появляться, значит, у нас отняли телефоны. Держитесь!» — написал он.

Оппозиционных депутатов задержали и насильно вывели из зала заседания после произошедшей потасовки, в которой приняло участие почти половина парламентариев.

Инцидент произошёл из-за отказа спикера Ивана Брайовича перенести заседание на следующий день и рассматривать каждую поправку к законопроекту по отдельности. Правящим большинством было проголосовано решение голосовать законопроект немедленно, в неизменном виде.

При попытке провести голосование в зале был распылён слезоточивый газ и началась потасовка.

Лидер оппозиции Андрия Мандич заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании. «Мы готовы умереть за нашу церковь», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенные Сербской православной церковью (СПЦ) и оппозицией поправки к законопроекту «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» были отвергнуты Комитетом по правам и свободам человека Скупщины (парламента) Черногории. Поправки были заблокированы большинством голосов членов комитета от правящей коалиции. В настоящее время в городах Черногории проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта, предполагающего изъятие у СПЦ церковной собственности, включая известный в православном мире монастырь Острог. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в желании сохранить в стране религиозную монополию. Он заявил, что, по примеру Украины, будет добиваться создания автокефалии — «Черногорской церкви».

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