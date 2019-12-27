Доха, , 04:17 — REGNUM Закон о противодействии терроризму подписал эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани, 26 декабря сообщает агентство QNA.

Также аль-Тани одобрил решение правительства эмирата об исполнении закона по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Данные меры были предприняты руководством Катара на фоне обвинений со стороны арабских стран в поддержке терроризма эмиратом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани сообщил, что власти Катара ведут переговоры с руководством Саудовской Аравии по возобновлению дипломатических отношений, прерванных в 2017 году.

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