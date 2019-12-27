Подгорица, 27 декабря 2019, 04:17 — REGNUM В парламенте Черногории во время обсуждения законопроекта о свободе вероисповедания был распылён слезоточивый газ. Об этом 27 декабря сообщает портал Vijesti.
Инцидент с распылением газа произошёл после того, как спикер Иван Брайович отверг предложение лидера оппозиции Андрия Мандича перенести заседание на следующий день и рассматривать каждую поправку к законопроекту по отдельности, а правящая коалиция проголосовала за вынесение законопроекта о свободе вероисповедания на окончательное голосование в неизменном виде.
После того как слезоточивый газ был распылён, предположительно, Милютином Джукановичем, заседание парламента было прервано «на перерыв по техническим причинам». Депутатам пришлось покинуть зал заседаний.
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