Подгорица, , 04:17 — REGNUM В парламенте Черногории во время обсуждения законопроекта о свободе вероисповедания был распылён слезоточивый газ. Об этом 27 декабря сообщает портал Vijesti.

Инцидент с распылением газа произошёл после того, как спикер Иван Брайович отверг предложение лидера оппозиции Андрия Мандича перенести заседание на следующий день и рассматривать каждую поправку к законопроекту по отдельности, а правящая коалиция проголосовала за вынесение законопроекта о свободе вероисповедания на окончательное голосование в неизменном виде.

После того как слезоточивый газ был распылён, предположительно, Милютином Джукановичем, заседание парламента было прервано «на перерыв по техническим причинам». Депутатам пришлось покинуть зал заседаний.

Читайте также: В Черногории полиция задержала 20 протестующих, включая священника

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Скупщины Черногории отверг поправки к конфликтному законопроекту

Читайте развитие сюжета: Задержаны все депутаты оппозиционного «Демократического фронта» Черногории