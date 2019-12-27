Подгорица, , 03:53 — REGNUM В Подгорице полиция задержала 20 протестующих против принятия закона о свободе вероисповедания, включая священника. Об этом 26 декабря сообщает портал Vijesti.

Несколько человек, в том числе один священник, были арестованы после неподчинения приказам полиции убрать машины с бульвара на выезде из Подгорицы в поселке Златица.

По словам председателя Общественного совета по контролю за работой полиции Александара Зековича, несмотря на применение силы и слезоточивого газа к лицам, оказавшим «пассивное сопротивление», никто не пострадал. По предварительной информации, задержанным священником был 52-летний монах Никола Булатович из монастыря Джурджевы Ступопви в Беране.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 декабря, после отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.

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