Подгорица, , 03:23 — REGNUM После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице. Об этом 26 декабря сообщает портал Vijesti.

Проходя мимо полиции, демонстранты скандировали: «Воры, мы не отдадим вам святыни».

Сообщается, что протестующие находятся в тоннеле Будош, а также блокировали движение на кольцевой развязке. При этом отмечается, что ситуация на улицах и магистралях, несмотря на присутствие полиции, остаётся относительно спокойной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенные Сербской православной церковью (СПЦ) и оппозицией поправки к законопроекту «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» были отвергнуты Комитетом по правам и свободам человека Скупщины (парламента) Черногории. Поправки были заблокированы большинством голосов членов комитета от правящей коалиции.

В настоящее время в городах Черногории проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта, предполагающего изъятие у СПЦ церковной собственности, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в желании сохранить в стране религиозную монополию. Он заявил, что, по примеру Украины, будет добиваться создания автокефалии — «Черногорской церкви».

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