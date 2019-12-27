Подгорица, , 02:30 — REGNUM Предложенные Сербской православной церковью (СПЦ) и оппозицией поправки к законопроекту о свободе вероисповедания были отвергнуты Комитетом по правам и свободам человека Скупщины (парламента) Черногории. Об этом 26 декабря сообщает портал Vijesti.

Поправки были заблокированы большинством голосов членов комитета от правящей коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Черногории проходят массовые акции протеста против принятия закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предполагающего изъятие у СПЦ церковной собственности, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Предлагаемый законопроект, вызвавший возмущение значительной части граждан страны, религиозных и политических деятелей, начал обсуждаться в парламенте Черногории с 11:00 26 декабря.

Ранее сообщалось о том, что президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в желании сохранить в стране свою религиозную монополию. Также Джуканович заявил, что, по примеру Украины, будет добиваться создания автокефалии — «Черногорской церкви».

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