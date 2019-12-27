Триполи, , 02:17 — REGNUM Противоборствующие стороны конфликта в Ливии обязаны принять меры для его разрешения. К такому общему мнению пришли президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках телефонных переговоров. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры США и Египта, отметили, что, если конфликт продолжится, то Ливия может лишиться суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска будут отправлены в Ливию уже в январе 2020 года.

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