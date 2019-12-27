Кишинёв, , 01:46 — REGNUM Партия национального единства Молдавии (PUN) ведет переговоры о формировании румыноунионистского избирательного блока для участия в президентских выборах 2020 года и последующих парламентских выборах. Об этом сообщил новый лидер партии, депутат парламента Молдавии Октавиан Цыку, передает ИА REGNUM.

Цыку сказал, что переговоры идут с Румынской народной партией. Вместе с тем, он отклонил предложение Либеральной партии о формировании единого унионистского движения.

По его словам, переговоры с либералами возможны лишь в рамках более широкого блока с другими «проевропейскими» партиями.

При этом эти партии, по его словам, должны доказать, что не коррумпированы и «не поставят под угрозу европейское и румынское будущее Молдавии».