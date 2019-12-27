Киев, , 01:44 — REGNUM Запрет на упоминание в украинской прессе позитивных новостей о России предложило ввести министерство культуры Украины, передаёт 26 декабря издание «Страна.ua» со ссылкой на подготовленный в ведомстве законопроект.

Документ предусматривает запрет на упоминание в позитивном ключе событий в России, Донецкой и Луганской Народных республик, а также современных российских и советских деятелей, кроме тех, которые способствовали развитию украинской науки и культуры.

«Под эти категории подпадает почти любая официальная информация из России, которая может быть истолкована как «популяризация» РФ или ее действий против Украины. Например, открытие Крымского моста», — пояснили в издании.

Предполагается, что законопроект будет внесён в Верховную раду в ближайшее время.

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