Кабул, , 01:27 — REGNUM Сокращение финансирования, начатое Агентством международного развития США (USAID), может стать причиной закрытия американского университета в Кабуле, 26 декабря сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, представители ведомства уже провели встречу по данному вопросу с участием сотрудников университета. Она состоялась в посольстве США в Кабуле. Директор USAID Марк Грин порекомендовал представителям университета провести диверсификацию источников финансирования. Сейчас бюджет вуза на 60% зависит от средств американских властей. Его общий размер составляет $28 млн.

Напомним, американский университет в Кабуле был открыт в 2006 году и является единственным в Афганистане вузом, который работает по программам западного образца.

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