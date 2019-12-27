Симферополь, , 00:54 — REGNUM Негативная реакция посольства США в Киеве в связи с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту вызвана обычной завистью. Об этом 26 декабря в интервью РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По словам Молохова, США не может спокойно наблюдать за тем, как Россия самостоятельно организовывает такие масштабные проекты, особенно действуя в условиях санкций, которые должны были сдерживать РФ.

Он отметил, что открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту является знаковым событием для жителей полуострова и всей страны. Молохов добавил, что намерен встретить новогоднюю ночь в вагоне поезда на Крымском мосту.

Напомним, американское посольство на Украине разместило в Twitter заявление, в котором осудило запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, назвав его «вопиющим неуважением к суверенитету Украины».

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