Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены госсекретаря Майкл Помпео на случай, если тот решит покинуть свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Об этом 26 декабря пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что решение об участии в выборах Помпео ещё не принял, однако политическая неопределённость в Канзасе толкает американского президента заблаговременно подобрать кандидатуру нового госсекретаря.

В качестве возможных преемников Помпео источники называют помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина.

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