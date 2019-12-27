Москва, , 00:26 — REGNUM Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».

«За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что об укреплении авторитета Вооруженных сил России подтверждается увеличением визитов глав других государств. Кроме того, в Минобороны считают, что положительная динамика в сфере военного сотрудничества продолжится в будущем.

Читайте также: Шойгу: РФ намерена укреплять военное сотрудничество с Египтом