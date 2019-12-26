Кишинёв, , 23:59 — REGNUM Провести следующие президентские выборы в Молдавии 8 ноября 2020 г. предложил президент этой страны Игорь Додон, передаёт 27 декабря N4.

Додон «Я предлагаю назначить следующие выборы на 8 ноября».

Кроме того, он назвал дату начала избирательной кампании — 8 сентября 2020 г.

Будет ли он сам избираться на этот раз, Додон пока ответить не готов. Соответствующее решение он объявит примерно в середине лета.

Напомним, в Молдавии президента выбирают на четыре года. Один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков подряд.

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