Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Военные США будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море в готовности обеспечить свободу судоходства в этом районе, сообщает 26 декабря РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы Пентагона Шона Робертсона.

«Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям», — цитирует агентство заявление официального представителя Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Индийском океане и Аравийском море пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности».

На учениях будут отрабатываться совместные действия по борьбе с терроризмом и пиратством, а также по обеспечению безопасности важнейшего района мирового торгового судоходства.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России сообщил о совместных учениях с Ираном и КНР в Индийском океане