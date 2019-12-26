Москва, , 23:47 — REGNUM Претензии к итогам президентских выборов в Афганистане, прошедшим в сентябре, должны быть внимательно рассмотрены правительством этой страны, заявила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что хотя предварительные итоги выборов и были объявлены, многие претенденты на президентское кресло категорическое не согласны с ними.

«В этой связи мы рассчитываем на тщательное и беспристрастное рассмотрение всех имеющихся претензий с тем, чтобы обеспечить максимально честные результаты выборов, которые будут затем приняты народом Афганистана».

Напомним, согласно предварительным итогам выборов президента Афганистана, объявленным 22 декабря 2019 г., президент страны Ашраф Гани получил 50,64%, а действующий премьер-министр Абдулла Абдулла — 39,52%. У остальных кандидатов большой отрыв от Гани и Абдуллы.

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