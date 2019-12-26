Триполи, , 23:38 — REGNUM Правительство национального согласия Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, сделало официальный запрос о военной помощи со стороны Турции, сообщает 26 декабря телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в «правительственных кругах» в Триполи.

Напомним, Правительство национального согласия контролирует ливийскую столицу Триполи.

Телеканал утверждает, что ПНС запросило поддержку от Турции «на суше, море и в воздухе». Правительство Сарраджа отправило запрос Анкаре об оказании «воздушной, наземной и морской поддержки» против наступающих сил Ливийской национальной армии.

Кроме того, телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что правительство Сарраджа также запросило у Анкары комплексы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара ведут бои в Триполи со сторонниками Правительства национального согласия Ливии.

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