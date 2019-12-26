Подгорица, , 23:41 — REGNUM Задержания граждан, протестующих против принятия закона о вероисповедании, начала полиция в Черногории. Об этом 26 декабря сообщает портал IN4S.

Задержания начались на Джурджевом мосту через реку Тару. Мост представляет собой стратегически важный объект, он соединяет автодороги между городами Мойковац, Жабляк и Плевля в северной части Черногории.

В акции протеста принимают участие представители оппозиционной партии «Демократический фронт» и священнослужители Сербской православной церкви (СПЦ), в том числе один из епископов СПЦ Методий.

После задержания нескольких демонстрантов участники акции протеста вызвали подмогу из расположенного в 35 км города Плевля. При этом премьер-министр Черногории Душко Маркович запретил сотрудникам полиции применять силу в отношении протестующих против принятия закона о вероисповедании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие против принятия закона о вероисповедании в Черногории заблокировали ряд крупных городов, автострад и приморских областей в Черногории.

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