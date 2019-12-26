Москва, 26 декабря 2019, 23:28 — REGNUM США пытаются установить свой режим в Венесуэле беспрецедентным способом, заявила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат рассказала о «законодательной ловушке для здравомыслящих политиков» Вашингтона, которые могут попытаться восстановить дипломатические отношения с Каракасом.
Она пояснила, что, если законодатели примут этот закон, то он будет действовать ещё пять лет. Американцы «хотят назначить своего ставленника в качестве руководителя законодательной, а заодно и исполнительной власти Венесуэлы на целых пять лет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что обстановка в Венесуэле опасная, грозящая госпереворотом.
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