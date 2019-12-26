Москва, , 23:28 — REGNUM США пытаются установить свой режим в Венесуэле беспрецедентным способом, заявила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат рассказала о «законодательной ловушке для здравомыслящих политиков» Вашингтона, которые могут попытаться восстановить дипломатические отношения с Каракасом.

Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы». Захарова «В качестве предварительного условия запуска диалога с официальным Каракасом требуется признаниев качестве временного президента Венесуэлы».

Она пояснила, что, если законодатели примут этот закон, то он будет действовать ещё пять лет. Американцы «хотят назначить своего ставленника в качестве руководителя законодательной, а заодно и исполнительной власти Венесуэлы на целых пять лет».

Захарова «Такого правового безобразия, если мы говорим непосредственно о регионе Латинской Америки, где США чего только исторически не придумывали, до этого ещё, мне кажется, никто не додумывался. Это международно-правовое «ноу-хау».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что обстановка в Венесуэле опасная, грозящая госпереворотом.

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