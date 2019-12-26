Москва, , 23:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин любит отмечать Новый год в кругу родных и близких, но это получается далеко не всегда, сообщил 26 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Дмитрия Пескова, российский президент нередко оказывался под Новый год в самых разных уголках страны.

«Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — привёл пример Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что когда позволяет график, Владимир Путин встречает Новый год скромно, в кругу родных и близких.

«И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — подчеркнул Песков.

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