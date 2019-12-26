Подгорица, , 23:16 — REGNUM Крупные города, магистрали и приморские области заблокировали противники закона о вероисповедании в Черногории. Об этом 26 декабря сообщает Radio Sarajevo.

В столице Черногории, городе Подгорице, к акции протеста сторонников оппозиционной партии «Демократический фронт» (ДФ) присоединились представители духовенства. Демонстранты не смогли пройти к зданию парламента из-за оцепления проходов к зданию сотрудниками полиции. Свою акцию протеста манифестанты назвали молебном, проведение которого не требует согласования с властями.

По данным оппозиции, блокировано Черногорское Приморье, блокированы города Беране, Биело-Поле, Плевля, блокирована Подгорица. Заблокированы дороги в направлении Никшича, также заблокирован стратегически важный Джурджев мост через Тару. Возле города Беране демонстранты перекрыли стратегически важный участок горных дорог, это привело к многочасовым пробкам по всем направлениям.

Граждане Черногории протестуют против принятия закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», инициатором которого выступила Демократическая партия социалистов (ДПС), к которой принадлежит и президент страны Душко Маркович. В Сербской православной церкви (СПЦ) поясняют, что после принятия закона церковное имущество будет изъято. В свою очередь президент Черногории обвинил СПЦ в попытке сохранить церковную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «Черногорской церкви», которая не признана в православном мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке улиц в городе Будве, туристической столице Черногории, противниками закона о вероисповедании.

Читайте ранее в этом сюжете: Город Будва в Черногории заблокирован противниками закона о вероисповедании