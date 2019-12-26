Москва, 26 декабря 2019, 22:49 — REGNUM Приравнивание французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом социалистического периода Восточной Европы к нацистской оккупации является преступлением, заявила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя выступление Ле Дриана 6 декабря 2019 г. на пражской конференции «После 1989 года: Надежды и разочарования после революций», российский дипломат отметила двусмысленность его призывов не переписывать историю, поскольку он сам именно этим и занимается.
Напомним, на конференции в Праге Ле Дриан заявил: