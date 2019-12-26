Москва, , 22:49 — REGNUM Приравнивание французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом социалистического периода Восточной Европы к нацистской оккупации является преступлением, заявила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя выступление Ле Дриана 6 декабря 2019 г. на пражской конференции «После 1989 года: Надежды и разочарования после революций», российский дипломат отметила двусмысленность его призывов не переписывать историю, поскольку он сам именно этим и занимается.

Захарова «Это и есть преступление против истории, и никакого отношения к объективным историческим подходам такая позиция тоже не имеет».

Напомним, на конференции в Праге Ле Дриан заявил:

«Позвольте мне сказать вам, что представляет собой 1989 год для француза; почему я принял решение приехать к вам в Прагу, чтобы отметить поворотный этап 1989 года, когда после пятидесяти лет оккупации — сначала нацистской, потом советской — страны Центральной Европы обрели свободу, суверенитет, и начало воссоединения Европы стало возможным. 1989 год завещал три главных принципа: свободу, суверенитет, единство».